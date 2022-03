In occasione della Giornata Internazionale della donna il Museo dedica un’intera settimana alle donne

5 giorni dedicati a tutte le donne con una visita guidata davvero speciale attraverso le collezioni del Museo.

Si partirà dalla figura di Giuseppina Mascilli e dalla sua intensa vita che la vide da giovane impegnata in prima persona nelle vicende del Risorgimento e poi da adulta madre e moglie attenta e devota. Quindi, facendo un passo indietro di quasi 3000 anni si arriverà alla donna dell’Età del Ferro e all’attenzione per la cura di sé attraverso gli splendidi gioielli in bronzo utilizzati durante le cerimonie religiose. Da qui si passerà alle splendide donne dell’800 rappresentate nei ritratti e nei quadri della Pinacoteca.

Al termine della visita sarà offerto un “dolce” omaggio per ogni visitatrice. L’evento è ideato e realizzato dalla Provincia di Avellino in collaborazione con CoopCulture. La prenotazione è obbligatoria e all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del green pass.

8-12 marzo 2022 h. 17.30 Museo Irpino Complesso Monumentale Carcere Borbonico.