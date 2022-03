Mottola e Della Sala: "La musica è il linguaggio delle emozioni e consente di esprimere potenzialità diverse"

Il Conservatorio «Cimarosa» ha inoltrato al Ministero dell’Università e della Ricerca la proposta per l’accreditamento del Diploma Accademico di secondo livello in “Teorie e tecniche in Musicoterapia”. Lo fa sottoscrivendo una convenzione con l’Università degli Studi di Foggia.

Il nuovo percorso didattico era stato anticipato ad Avellino dalla senatrice Loredana Russo, in visita lo scorso giugno in occasione della Festa della Musica. Ora il diploma accademico, grazie al lavoro svolto dalla senatrice Paola Binetti è realtà.

E il Conservatorio «Cimarosa» di Avellino, che punta tutto sulla valorizzazione della formazione, dopo l’approvazione del decreto del 6 dicembre 2021, ha avviato immediatamente gli incontri istituzionali con l’Università di Foggia, guidata dal Rettore Pierpaolo Limone, per raggiungere l’accordo che ha portato l’Istituto di Alta Formazione artistico e musicale di Avellino ad ampliare l’offerta formativa per l’anno accademico 2022-2023, con l’attivazione del nuovo percorso didattico.

«Condividiamo parola per parola quanto detto dalla senatrice Binetti in sede di presentazione del diploma accademico di secondo livello in “teorie e tecniche in musicoterapia” - affermano Achille Mottola e Maria Gabriella Della Sala, rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio Cimarosa -. La musica è il linguaggio delle emozioni e può consentire di esprimere potenzialità diverse. Oltretutto il nostro Biennio accademico è caratterizzato, anche grazie all’intreccio virtuoso con l’Università di Foggia, da un piano di studio di discipline teorico-pratiche vantaggioso per le esigenze e le opportunità che offre il mondo del lavoro, sotto il profilo istituzionale, ma anche libero professionale, nel campo della musicoterapia».

La convenzione con l’Università di Foggia prevede l’erogazione di 25 CFU, corrispondenti a 200 ore di didattica accademica, nelle discipline di: psicologia generale e dello sviluppo, psicobiologia, psicologia clinica, neurologia, medicina fisica e riabilitativa e didattica e pedagogia speciale.