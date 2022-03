“Campania in Tour”, alla scoperta delle bellezze dell’Irpinia e non solo

Oggi la presentazione del nuovo progetto di Info Irpinia in collaborazione con l’agenzia di viaggio “The Special Tour”

Avellino – Si è tenuta stamattina, presso il Circolo della Stampa, la presentazione di “Campania in Tour”, il nuovo progetto di Info Irpinia in collaborazione con l’agenzia di viaggio “The Special Tour”.

Si tratta di un tour con 20 eventi turistico-culturali per riscoprire e promuovere l’intera Campania, richiamando turisti e visitatori, con particolare attenzione per l’Irpinia. Una serie di appuntamenti che toccheranno tutte le 5 province della regione, a partire dai Siti Unesco, con le meraviglie storico-archeologiche, le specialità enogastronomiche, le antiche tradizioni immateriali, il vasto patrimonio naturalistico e la cultura della nostra terra. Gli appuntamenti saranno, inoltre, accompagnati da visite guidate, percorsi trekking, laboratori ed eventi a carattere culturale e ricreativo. Previsti anche tre appuntamenti per promuovere il Cicloturismo in Irpinia e tutto il programma sarà promosso alla Fiera del Cicloturismo a Milano.

«Cerchiamo di rovesciare il ragionamento che si fa solitamente dove l’Irpinia chiede ai tuor operator e alle agenzie di viaggio sulla costa di inserire il nostro territorio. Proviamo adesso a ribaltare questo discorso raccontando noi stessi tutta la Campania e le sue bellezze storico-archeologiche cercando di mettere al centro il nostro territorio ricco di risorse nonostante sia spesso marginalizzato – ha spiegato Francesco Celli, presidente di InfoIrpinia - Campania in tour prevede venti tappe in tutta la Regione con iniziative che vanno dai laboratori storico-culturali alle visite guidate, alle degustazioni e ai percorsi in bici raccontando questa terra meravigliosa all’interno di un panorama più ampio».

Si tratta, senza dubbio, di una lodevole iniziativa, all’insegna della bellezza e della valorizzazione, diretta ad arricchire “Estate in Irpinia”, progetto che si svolge ogni anno dal 2015, trasferendolo su scala regionale e coinvolgendo diversi comparti: da quello associativo al turistico, dal mondo degli enti di promozione a quello amministrativo, fino a ristorazione, artigianato e ai piccoli e medi imprenditori.

