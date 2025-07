Volontari attivi per aiutare anziani e fragili durante le ondate di calore

Il caldo soffocante di questo inizio luglio sta creando molti disagi, come sempre, soprattutto a persone anziane e a bambini. Tante le chiamate di aiuto al 118 per richiedere interventi nei confronti dei soggetti più fragili. L’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, col suo servizio di emergenza sanitaria, come al solito, si sta facendo trovare pronta grazie alla professionalità di uomini e donne al servizio della comunità.

Un impegno sempre in prima linea nel fronteggiare le sfide legate all’emergenza caldo, che ogni anno si presenta con intensità crescente a causa delle elevate temperature. Le ondate di calore sempre più prolungate e intense mettono a dura prova la salute e il benessere di tutta la popolazione, con particolare impatto sui soggetti più fragili, come anziani, persone con malattie croniche e senza adeguata assistenza.

“Il nostro team di volontari professionali – dichiara il Presidente de “La Solidarietà Alfonso Sessa - sempre pronto e preparato, si mobilita quotidianamente per offrire supporto, assistenza e servizi di prevenzione, contribuendo a ridurre i rischi e a garantire che nessuno venga lasciato indietro durante queste difficili ondate di calore. In collaborazione con le istituzioni locali e le strutture sanitarie, il nostro sodalizio intensifica le proprie attività, oltre a servizi di accompagnamento e monitoraggio delle persone più vulnerabili. La nostra missione è quella di essere un punto di riferimento affidabile e tempestivo per tutto il territorio di nostra competenza”.

“La Solidarietà” Invia tutti i cittadini a prestare attenzione ai segnali di disagio legati alle alte temperature e a rivolgersi ai punti di ascolto e assistenza. Vicinanza e unità sono le armi più potenti contro le sfide di questa emergenza.