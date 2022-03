Il progetto prevede il completamento dell’area monumentale

Il Comune di Montella, tramite avviso, comunica che:

È la lastra in pietra sulla quale è stato inciso il numero dei nostri Caduti della Prima Guerra mondiale, che il Comune di Montella ha fatto predisporre ed inviato a Biella, per aderire al progetto della Prefettura di Biella e del Circolo “Su Nuraghe”.

Il progetto prevede il completamento dell’area monumentale in memoria della Brigata Sassari e dei Caduti della Prima guerra mondiale con le pietre pervenute dagli altri Comuni italiani.