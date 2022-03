Al Circolo della Stampa di Avellino Sabato 5 Marzo alle ore 11.00

Si terrà Sabato 5 Marzo alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione di “Campania in Tour”, il nuovo progetto di Info Irpinia in collaborazione con l’agenzia di viaggio “The Special Tour”. Si tratta di un tour con 20 eventi turistico-culturali per riscoprire e promuovere l’intera Campania, richiamando turisti e visitatori, con particolare attenzione per l’Irpinia. Una serie di appuntamenti che toccheranno tutte le 5 province della regione, a partire dai Siti Unesco, con le meraviglie storicoarcheologiche, le specialità enogastronomiche, le antiche tradizioni immateriali, il vasto patrimonio naturalistico e la cultura della nostra terra. È un programma che amplia “Estate in Irpinia”, progetto che si svolge ogni anno dal 2015, trasferendolo su scala regionale e coinvolgendo diversi comparti: da quello associativo al turistico, dal mondo degli enti di promozione a quello amministrativo, fino a ristorazione, artigianato e ai piccoli e medi imprenditori.

Tutte i siti visitati saranno promossi fotograficamente, attraverso reportage completi, e con video professionali al fine di valorizzare e promuovere al meglio la nostra regione e in particolar modo la provincia di Avellino, ponendola come fiore all’occhiello della Campania. Gli eventi saranno caratterizzeranno da visite guidate, percorsi trekking, laboratori ed eventi a carattere culturale e ricreativo, sempre con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Inoltre vi saranno 3 appuntamenti per promuovere il Cicloturismo in Irpinia e tutto il programma sarà promosso alla Fiera del Cicloturismo a Milano. L’evento si svolgerà in ossequio alle attuali norme anti-Covid e, pertanto, sarà richiesto il possesso del green pass quale requisito per l’accesso alla sala.