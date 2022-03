Il primo incontro base si terrà sabato 5 marzo, alle ore 17:00

La Consulta delle Donne di Caposele organizza e promuove, sabato 5 marzo, alle ore 17:00, presso la Sala Polifunzionale comunale, il primo appuntamento introduttivo al corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne di ogni età.

Mariarosaria Pallante, istruttrice di antiaggressione femminile di Difesa Donna, presenta il primo incontro base “Più consapevole”, in cui verranno analizzate con le allieve le varie situazioni di rischio, dati consigli su come comportarsi in diverse situazioni mediante:

- Analisi del contesto

– Primi segnali di avvertimento

– Mentalità difensiva

L’arma numero uno, e quella che permette di evitare l’aggressione, è la prevenzione. Il corso Difesa Donna livello base è rivolto a tutte le donne di qualunque età e senza alcuna esperienza sportiva. Il programma prevede una fase teorica dedicata alla prevenzione.

Per partecipare è richiesto di essere in possesso del Green pass rafforzato e per prenotarsi è possibile chiamare al numero 3471995536.