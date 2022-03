Segretaria Generale della Fp Cgil, Licia Morsa: "Ad Avellino abbiamo una situazione drammatica"

Avellino – Questa mattina i dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, insieme alle organizzazioni sindacali, sono scesi in piazza, dinanzi alla Prefettura, per rivendicare diritti e garanzie ma soprattuto per manifestare contro la notevole carenza di personale che impedisce di svolgere efficientemente l’attività di controllo, sicurezza e tutela.

Continua così la mobilitazione dei dipendenti dell’Ispettorato che condurrà allo sciopero generale in programma a Roma il 18 marzo 2022.

A fondamento dello stato di agitazione e delle proteste diverse questioni rimaste irrisolte: «Abbiamo consegnato un documento unitario in Prefettura con il quale chiediamo il riconoscimento dell’Ente perché dopo la sua nascita, avvenuta 5 anni fa, non ha mai funzionato veramente così come previsto dal provvedimento normativo - ha riferito la Segretaria Generale della Fp Cgil, Licia Morsa - Ad Avellino abbiamo una situazione drammatica perché da 80 dipendenti di 3 anni fa ora ce ne sono 48 di cui solo 8 sono ispettori; per cui su 118 comuni da ispezionare non si garantisce ai lavoratori sufficiente tutela. Lascio immaginare, quindi, come possa essere effettuata l’attività ispettiva sul nostro territorio. In aggiunta, da Roma, chiedono l’affidamento di ulteriori competenze all’Ispettorato, come il controllo dell’edilizia».