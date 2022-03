La Presidente Ursula von der Leyen e i Commissari portano avanti le ampie attività di sensibilizzazione

Dalla settimana scorsa, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e i Commissari portano avanti le ampie attività di sensibilizzazione e i viaggi negli Stati membri dell’UE e nei paesi partner più colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina, in particolare a causa della vicinanza geografica al conflitto.

Oggi la Presidente von der Leyen sarà in Romania e in Slovacchia per discutere di come sostenere al meglio gli Stati membri dell’UE che accolgono coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina. Questa mattina la Presidente era a Bucarest per incontrare il presidente della Romania, Klaus Iohannis. I due hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, che si può guardare qui, mentre le osservazioni della Presidente sono disponibili qui.

Questo pomeriggio la Presidente sarà a Bratislava, dove incontrerà la Presidente Zuzana Čaputová e il Primo Ministro Eduard Heger. Alle ore 15.00 si terrà una conferenza stampa che potrà essere seguita in diretta su EbS. Le osservazioni della Presidente saranno pubblicate qui.

L’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell e il Commissario Olivér Várhelyi si trovano da ieri nella Repubblica di Moldova. La conferenza stampa congiunta di ieri con il Presidente Sandu è disponibile qui.

Anche il Commissario Janez Lenarčič si trova oggi in Moldova, dopo essere stato in Polonia ieri insieme alla Commissaria Ylva Johansson per valutare la situazione sul campo e le esigenze di assistenza e coordinamento allo scopo di fornire protezione alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. La conferenza stampa di ieri al confine polacco-ucraino è disponibile qui.

Lunedì e martedì la Commissaria Johansson aveva già visitato la Romania e la Slovacchia, dove aveva tenuto una conferenza stampa (disponibile qui), mentre il 21 febbraio era stata in Polonia.

Il Vicepresidente Margaritis Schinas si trova a Vienna da ieri, e questa mattina ha tenuto una conferenza stampa, disponibile qui. Domani il Vicepresidente si recherà in Ungheria e visiterà il confine con l’Ucraina a Záhony. In seguito incontrerà a Budapest Sandor Pintér, Ministro ungherese dell’Interno, e Davor Božinović, Vice Primo Ministro croato e Ministro dell’Interno. La dichiarazione del Vicepresidente alla frontiera e le riunioni che terrà saranno trasmesse su EbS.

Il Commissario Thierry Breton, da ieri in Estonia, si recherà oggi in Lettonia e domani a Vilnius, dove discuterà di difesa, cibersicurezza, disinformazione e impatto del conflitto sul mercato unico. Venerdì mattina sarà possibile seguire in diretta su EbS la conferenza stampa congiunta del Commissario e della Prima Ministra Ingrida Šimonytė.

Il 25 febbraio la Presidente von der Leyen aveva altresì partecipato al vertice Bucharest Nine ospitato a Varsavia dal Presidente polacco Andrzej Duda e dal Presidente rumeno Klaus Iohannis.

La Commissione ha presentato un pacchetto di misure di ampia portata e senza precedenti in risposta agli atti di aggressione della Russia contro l’integrità territoriale dell’Ucraina, che comprende sanzioni massicce e un’assistenza rapida ed efficace alle persone in fuga dalla guerra.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.