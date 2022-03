Tra le iniziative in programma anche una videoconferenza con il presidente dell'associazione Ucraini Irpini Oksana Bybliv

Riceviamo e pubblichiamo la nota di CSV Irpinia Sannio.

“Sono diverse le iniziative che il CSV Irpinia Sannio Cesvolab ha intrapreso o intende intraprendere per quanto riguarda l’emergenza scatenata dalla guerra in Ucraina.

Nella giornata di venerdì 25 febbraio il Centro Servizi ha lanciato in collaborazione con l’associazione Ucraini Irpini e con gli ETS delle Province di Avellino e Benevento una campagna di raccolta farmaci per la popolazione ucraina. Il primo corriere con 150 colli di medicinali è già partito nella giornata di domenica con gli aiuti che saranno distribuiti tra gli ospedali militari di Kyiv e di Lviv e nelle città maggiormente colpite.

«Seguendo le indicazioni che abbiamo ricevuto dall’associazione Ucraini Irpini e dal suo presidente Oksana Bybliv che in questo momento si trova in Ucraina e con la quale siamo in contatto – spiega il presidente del CSV Raffaele Amore - abbiamo organizzato la raccolta farmaci lanciando un appello a tutte le nostre associate ed agli ETS di Irpinia e Sannio. Servono antinfiammatori, antibiotici, agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi flebo e siringhe. E’ possibile consegnare i farmaci presso le nostre sedi di Avellino, in corso Umberto I, e di Benevento, in viale Mellusi. Qui verranno preparati i colli che il corriere porterà in Ucraina seguendo le indicazioni logistiche per il trasporto e la consegna che ci arrivano dalla presidente Bybliv».

È questa solo una delle iniziative lanciate dal CSV Irpinia Sannio che già nelle prime ore del conflitto ha esposto la bandiera della pace presso le sedi del Centro Servizi e colorato con l’arcobaleno l’immagine profilo della propria Pagina Facebook sulla quale si sta dando visibilità a tutte le attività a carattere solidale e di vicinanza alle popolazioni coinvolte nel conflitto messe in atto dalle associazioni del territorio.

Tra le iniziative in programma anche una videoconferenza con in collegamento dall’Ucraina il presidente dell’associazione Ucraini Irpini Oksana Bybliv“.