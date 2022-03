L'iniziativa si prefigge di dare sostegno ed aiuto concreto alla popolazione civile

Tyndel Marta Agnieszka, presidente della ASD APS “AMI-Accademia Motociclistica Italiana”, insieme al Comitato Zonale ASI, ha principiato una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina, in particolare conferendo medicinali, bendaggi, DPI e strumenti sanitari, all’associazione Ucraini Irpini.

L’iniziativa si prefigge di dare sostegno ed aiuto concreto alla popolazione civile che sta patendo, in questo momento, la sofferenza della guerra; Ettore de Conciliis, presidente del Comitato ASI, all’uopo, dichiara: “Trovo davvero encomiabile l’impegno di AMI, ed invito tutte le nostre affiliate, sportive e sociali, a fare lo stesso, affermando i valori solidaristici dello Sport e del Terzo Settore. Senza entrare nel merito della crisi internazionale, la tragicità della guerra impone di dare un contributo umanitario. Il Comitato ASI che presiedo auspica che si raggiunga la pace quanto prima, e che la ragionevolezza prevalga fra tutte le parti, fino ad allora ci piace l’idea che dall’Italia non giungano semplicemente armi, ma anche materiale sanitario e di necessità per le vittime della guerra“; gli fa eco Massimo Bimonte, responsabile del Terzo Settore del Comitato: “La vera solidarietà è offrire quello che si può a chi ne ha più bisogno, e in questa fase occorre pensare ai civili“; anche Lucio Cecere, vice presidente del Comitato e animatore di AMI, aggiunge: “Non tocca a noi un giudizio sulle ragioni geopolitiche che sono alla base del conflitto in Ucraina, né del fallimento delle diplomazie nello scongiurare la guerra. Quello che tocca a noi è, invece, dimostrare ancora una volta il cuore autentico degli italiani“.

Tyndel Marta Agnieszka ricorda a tutti che è possibile contribuire alla raccolta chiamando il numero 351 855 6297.