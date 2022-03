Possibilità di candidarsi dal 28 febbraio 2022 fino al 30 marzo 2022

Il Comune di Ariano Irpino, tramite avviso, comunica che:

Attivazione di 10 tirocini formativi, per soggetti svantaggiati e disabili, nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Campania.

Requisiti:

Età compresa tra i 16 e i 35 anni di età;

Giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università;

Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni;

Non aver già partecipato ad altre Misure retribuite del PAR Garanzia Giovani Campania, vecchio programma;

Essere residenti in Regione Campania;

Iscrizione al Collocamento Mirato presso il CPI di competenza territoriale dalla quale si evinca la condizione di disabilità di cui alla L.68/.

Il Comune prevede l’attivazione di:

N°2 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area tecnica (ingegneria). Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in ingegneria e/o titolo equipollente.

N°2 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area tecnica (architettura). Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in architettura e/o titolo equipollente.

N°3 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area amministrativa. Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in giurisprudenza e/o titolo equipollente.

N°3 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area finanziaria. Requisiti formativi minimi di accesso: Diploma di scuola superiore presso Istituto Tecnico Commerciale o Istituto Tecnico Economico (ex ragioneria).

Procedura di Registrazione e Candidatura all’Offerta:

Collegarsi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e registrarsi nella sezione “Lavoratore”. Caricare il proprio CV nella sezione “Il mio CV”. Aderire al Programma nella sezione “Garanzia Giovani” selezionando l’Operatore pubblico o privato incaricato (CPI o APL). Alla sezione “Consultazione” e sotto la voce “Tirocini GG1292”, ricercare le offerte di lavoro inserendo la sede del Comune (COMUNE DI Ariano Irpino) e il profilo professionale d’interesse. Cliccare “Contatta” e scrivere un breve messaggio di presentazione.

Possibilità di candidarsi dal 28 febbraio 2022 fino al 30 marzo 2022.

Per consultare l’avviso pubblico e la procedura inserimento domanda consultare il link https://www.comune.ariano-irpino.av.it/archivio10_notizie…