La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica

L’ASL di Avellino, tramite avviso sul B.UR.C. della Regione Campania numero 23 del 28/02/2022, rende noto che:

In esecuzione della deliberazione n.2175 del 31/12/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n.1 posto di Dirigente Analista.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale della ASL, ovvero al seguente link: : https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it

I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno avvisati del luogo e della data delle prove di esame, nei termini fissati dall’art. 7 del DPR n.483/97, esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione “Albo Pretoro” “Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale www.aslavellino.it con un preavviaso di almeno 15 giorni dall’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni dall’inizio della prova pratica e orale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito. E’ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per il bando completo clicca qui.