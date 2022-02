Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Solofra - I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 22.00 di ieri 23 febbraio, sono intervenuti a Solofra in via Misericordia, per un incendio che ha interessato un esercizio commerciale del posto.

Due le squadre che hanno lavorato più di due ore per spegnere le fiamme, evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti, e per mettere in sicurezza la struttura.