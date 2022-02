La piattaforma online rimarrà aperta alle osservazioni durante i negoziati legislativi e i lavori relativi al pacchetto di strumenti

La Commissione vara oggi una piattaforma online per raccogliere le osservazioni delle parti interessate in merito ai futuri portafogli europei di identità digitale. Il 3 giugno 2021 la Commissione ha proposto un’identità digitale affidabile e sicura per tutti gli europei, comprendente portafogli di identità digitale.

I portafogli digitali personali consentiranno ai cittadini di identificarsi digitalmente e di archiviare e gestire i dati identificativi e i documenti ufficiali in formato elettronico (ad esempio la patente di guida, le prescrizioni mediche o i diplomi). Con questi portafogli i cittadini potranno dimostrare la propria identità quando necessario per accedere a servizi online, condividere documenti digitali o semplicemente dimostrare un attributo personale specifico, come l’età, senza rivelare la propria identità o altri dati. I cittadini avranno sempre il pieno controllo dei dati che condividono e l’utilizzo del portafoglio sarà del tutto volontario.

Per garantire che l’identità digitale europea diventi rapidamente una realtà, la Commissione ha invitato gli Stati membri a elaborare un pacchetto di strumenti che affronti gli aspetti tecnici del futuro sistema, nel pieno rispetto delle discussioni legislative in seno al Parlamento e al Consiglio, che si svolgono in parallelo, e in linea con i risultati di tali discussioni. Il pacchetto di strumenti comuni dovrebbe essere pronto a settembre di quest’anno.

La piattaforma online rimarrà aperta alle osservazioni durante i negoziati legislativi e i lavori relativi al pacchetto di strumenti, al fine di rendere i portafogli europei di identità digitale uno strumento pratico per tutti.