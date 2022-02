Castellammare, Nappi (M5S): “Oggi è il giorno zero per la costruzione di una nuova classe politica”

“Oggi le nostre continue richieste di intervento della commissione d’accesso trovano conferma nell’intervento del Consiglio dei Ministri"

“«Oggi è un giorno triste per Castellammare, il disonore è sceso sulla nostra città. Lo scioglimento a cura del Consiglio dei Ministri per infiltrazioni camorristiche rappresenta un grave danno per la democrazia. Oggi però è anche il giorno zero, perché apre una nuova fase per la creazione di una nuova classe dirigente per ripristinare la legalità e la serietà amministrativa a Castellammare. Dal momento più buio nella storia di questa terra, emerge l’alba di una nuova vita per la città a tutela della dignità dei cittadini”: a sostenerlo è Francesco Nappi, Capogruppo Movimento 5 Stelle di Castellammare di Stabia. “Abbiamo assistito con grande attenzione alle vicende politiche che si sono susseguite negli ultimi tempi, denunciando carenze e scelte amministrative personalistiche, che hanno creato enormi danni al territorio, dal Crac Terme alla gestione demaniale delle spiagge a danno dei cittadini. Più volte abbiamo richiesto pubblicamente le “dimissioni” del sindaco e dell’amministrazione. Un consiglio sciolto per infiltrazione mafiosa crea un alone di sospetto che investe tutta la comunità, generando danni di immagine e di reputazione per quella comunità fiorente, positiva, che crede nel cambiamento, nella legalità e che si adopera per diffondere quella stessa cultura della legalità”.

E aggiunge Nappi: “Ora attendiamo di conoscere il contenuto delle pagine della relazione che hanno portato allo scioglimento, per poter capire chi ha rivestito indegnamente il ruolo di amministratore. Il Movimento 5 Stelle sarà motore propulsore del cambiamento. Lo scioglimento di un ente amministrativo è sempre un fallimento per la res pubblica, che rende necessaria una riflessione profonda e una critica politica costruttiva: è sintomo di un disagio da colmare e della necessità di tornare a risponde alle esigenze reali dei cittadini, partendo dai bisogni primari”. “Castellammare merita di tornare a risplendere della sua luce propria attraverso una nuova classe dirigente sana, costruttiva, rigorosa contro ogni forma di corruzione e di ingerenza del malaffare nella vita politica della città. Mai come in questo momento è necessaria una Politica con la “P” maiuscola, che sappia aprire nuovi orizzonti di sviluppo per la città, anche nell’ottica degli importanti investimenti che saranno resi possibili dal PNRR. Alla rabbia per l’umiliazione che Castellammare ha dovuto subire, deve sostituirsi uno scatto di orgoglio e legalità. Come gruppo politico siamo pronti ad un nuovo slancio per costruire un progetto solido, concreto e innovatore, che sappia raccogliere la grande ereditarietà storica di Castellammare e sappia proiettarla nel futuro, pronto a farsi interprete della richiesta di rinnovamento, di etica pubblica e di serietà politica che arriva dai cittadini, per arrivare pronti alle prossime elezioni amministrative. Una classe politica che si prepararsi a gestire tra non meno di 24 mesi una città nuova. Un ringraziamento doveroso va alle forze dell’ordine e alla magistratura che si sono adoperati, senza risparmio, affinché la città potesse essere ripulita, per poter rinascere come merita. A loro va il mio GRAZIE”, conclude Nappi.”