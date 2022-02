Sono 13 le Aziende del SSR interessate

La Regione Campania, tramite B.U.R.C. numero 20 del 23/02/2022, comunica che:

È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di Direttore Generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Campania.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, in conformità al facsimile di domanda allegato all’avviso, coloro che siano inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a Direttore Generale di Azienda Sanitaria, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.

L’indizione della selezione di cui al presente avviso darà luogo ad una procedura selettiva, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale di Azienda Sanitaria, che saranno proposti al Presidente della Giunta regionale affinché possa esercitare il suo potere di nomina in conformità alle disposizioni di legge in materia. Per ogni Azienda sarà individuata una rosa di candidati sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. I candidati interessati, alla data di scadenza dell’avviso, non dovranno trovarsi in quiescenza. In ogni caso, il collocamento in quiescenza o l’esclusione dall’elenco nazionale, se successivamente intervenuti, determineranno l’automatica decadenza dalla selezione o dalla rosa di idonei.

non possono essere inseriti nella rosa di idonei coloro che abbiano già ricoperto l’incarico di Direttore Generale per due volte consecutive, presso l’Azienda Sanitaria a cui la rosa è riferita.

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire agli Uffici di protocollo di Via Santa Lucia n. 81, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Sulla busta dovrà essere scritto: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Aziende ed Enti del SSR”. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso e a tal fine farà fede la data del timbro regionale di ricevimento dell’istanza. In alternativa le domande potranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata avviso.direttorigenerali@pec.regione.campania.it. In tal caso farà fede la data e l’orario di ricevimento della PEC.

Le Aziende del SSR interessate dal rinnovamento sono:

A.O.R.N. Moscati A.O.R.N. San Pio A.O.R.N. Cardarelli A.O.R.N. dei Colli A.O.U. Federico II A.O.U. Vanvitelli ASL Avellino ASL Benevento ASL Caserta ASL Napoli 1 centro ASL Napoli 2 nord ASL Napoli 3 sud ASL Salerno

Per l’avviso completo, e lo schema di domanda, clicca qui.