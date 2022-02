Nei pressi del cimitero

Mercogliano – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 18.30 di ieri 21 febbraio, sono intervenuti a Torelli di Mercogliano, in via Traversa nei pressi del cimitero, per un incendio che ha interessato un’autovettura.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.