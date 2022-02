Il fondatore: "La conferma che il nostro studio ad Avellino è sulla buona strada"

Riceviamo e pubblichiamo la nota dello Studio Immobiliare Moreno Corrado.

“Da Avellino a Roma per accogliere preparati quella che gli esperti chiamano IV Rivoluzione Industriale, legata al digitale e che riguarda, inevitabilmente, anche il settore immobiliare. Per questo anche lo Studio Immobiliare Moreno Corrado, nella persona del fondatore e agente immobiliare Moreno Corrado, ha partecipato al convegno “La Digital Transformation nel Mercato Immobiliare. Opportunità o Minaccia?”, tenutosi lunedì 21 febbraio 2022, alla Camera dei Deputati, presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari, assieme ad alcuni dei più importanti professionisti del settore immobiliare italiano.

Anche il settore immobiliare ha subìto gli effetti della pandemia che ha drasticamente modificato anche il modo di vivere la propria casa. Le analisi dei relatori al convegno, fondatori, amministratori delegati, manager e CEO di importanti aziende italiane operanti nel mercato immobiliare, hanno sottolineato proprio i cambiamenti nelle esigenze dei clienti, dovute in particolare al lockdown che ci ha costretti a passare molto più tempo tra le mura domestiche. “In questo modo – spiega Moreno Corrado – ognuno ha avuto la possibilità di capirne i piccoli difetti e le scomodità. Non secondario come accelerante del cambiamento, il diffondersi della DAD e dello smart working, che ha sostanzialmente modificato la grandezza media delle case ricercate sul mercato: la camera in più per svolgere queste attività ora è una vera e propria esigenza. Un altro importante cambiamento che coinvolge i servizi forniti sino ad ora dalle agenzie immobiliari, è dato dall’arrivo nel settore dei millenials, una generazione abituata ad acquistare on line con chiarezza e facilità. Esigenza di cambiamento in parte già avvertita con le agevolazioni fiscali e di finanziamento per gli under 36 che cercano, sempre più numerosi, la loro prima casa”.

Dalle analisi degli esperti si potrebbe evincere che le agenzie immobiliari sono molto lontane dall’offrire servizi adeguati. Ma gli strumenti per farlo già ci sono. Gli agenti hanno a disposizione, attraverso i portali immobiliari, dei servizi all’avanguardia e la nascita di nuove realtà farà in modo che, chi sarà in grado di cambiare, potrà affrontare in modo competitivo il futuro, mettendo definitivamente il cliente al centro dei propri servizi e delle proprie attività. “Per le attività del nostro studio – sottolinea Moreno Corrado – tutto ciò rappresenta la conferma di essere sulla buona strada. È dal 2017, infatti, che offriamo servizi esclusivi come l’home staging, il marketing personalizzato, il servizio fotografico professionale e la verifica preventiva delle condizioni di vendita. I cambiamenti evidenziati nel convegno, al quale ho partecipato con grande interesse, ci offrono un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada, per offrire sempre più servizi e garantire la qualità e la sicurezza ai nostri clienti”.

Facendo una piccola analisi del mercato locale, l’hinterland avellinese segue il trend nazionale. Sempre più giovani, infatti, sono alla ricerca della loro prima abitazione, preferendo soluzioni leggermente decentrate ma in prossimità di strade di collegamento e con spazio esterno. “Le compravendite immobiliari – aggiunge Moreno Corrado – sono aumentate in maniera consistente ma a prezzi contenuti (poche compravendite superano i 120.000 euro). Questo avviene perché, nella nostra provincia, abbiamo un prodotto casa molto datato (quasi tutti gli edifici sono stati costruiti più di 20 anni fa) e i servizi non si sono evoluti, per questo non riusciamo ad essere attrattivi per acquirenti provenienti da fuori provincia. Per il futuro, con la prossima immissione sul mercato di nuove abitazioni con categorie energetiche e prodotti immobiliari innovativi, come le nuove costruzioni in centro città e i fabbricati che si sono dotati di efficientamento energetico con il super bonus 110%, farà abbassare notevolmente il valore di quegli edifici che non hanno sfruttato questa opportunità. Il mercato evolverà sempre più velocemente e il nostro studio immobiliare ricercherà sempre più il confronto con i colleghi di altre realtà per continuare ad offrire strumenti all’avanguardia ed efficaci ai nostri clienti, che continueranno ad essere al centro del nostro lavoro”“.