Il Comune di Solofra, tramite avviso, comunica che:

Ricordiamo alla cittadinanza che a partire dal 15/11/2021, i cittadini in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS possono reperire i certificati sottoelencati, anche in forma contestuale, senza doversi recare presso lo sportello Anagrafe:

▶ ANAGRAFICO DI NASCITA

▶ ANAGRAFICO DI MATRIMONIO

▶ CITTADINANZA

▶ ESISTENZA IN VITA

▶ RESIDENZA

▶ RESIDENZA AIRE

▶ STATO CIVILE

▶ STATO DI FAMIGLIA

▶ STATO DI FAMIGLIA E STATO CIVILE

▶ RESIDENZA IN CONVIVENZA

▶ STATO DI FAMIGLIA AIRE

▶ STATO DI FAMIGLIA CON RAPPORTO DI PARENTELA

▶ STATO LIBERO

▶ ANAGRAFICO DI UNIONE CIVILE

▶ CONTRATTO DI CONVIVENZA

Per ottenere la certificazione occorre accedere al portale https://www.anpr.interno.it con la propria identità digitale.

Se la richiesta riguarda un familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Oltre a poter visionare l’anteprima per verificare la correttezza dei dati, si potrà scaricare in formato PDF e stampare, oppure scegliere di riceverlo via mail.

Sullo stesso portale è poi possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei vari Comuni italiani.