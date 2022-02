Giovani Esposito: "Per me è onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di MID Campania:

“Con questo comunicato stampa, a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ringrazia e dà il Benvenuto ad Elena Contino di Montella, per aver offerto la sua volontà di collaborare in seno e in supporto al Coordinamento Provinciale di Avellino del Coordinamento Regione Campania.

E per me, come Coordinatore Campania e per tutto il Coordinamento, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione di nuovi amici che intendono affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili, quale obiettivo principale dell’azione amministrativa del Movimento.”