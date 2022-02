Così il Sottosegretario all'Interno

“Come ha giustamente ribadito Giuseppe Conte, non avrebbe senso, dopo aver introdotto una misura come il greenpass per spingere alla vaccinazione, annullare oggi la misura. La pandemia non è finita e abbiamo ancora 300 decessi al giorno. Evitiamo fughe in avanti, serve gradualità”.

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario Sibilia.