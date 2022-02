La domanda va presentata sul sito internet aziendale

L’ASL Avellino, tramite avviso sul B.U.R.C. della Regione Campania, comunica che:

In esecuzione della deliberazione n.2031 del 01/12/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli e prova scritta, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti posti:

n.57 posti di Operatore Socio Sanitario presso i PP.OO. di questa ASL;

n.11 posti di Operatore Socio Sanitario presso la U.O. Tutela della Salute in Carcere e presso il Dipartimento di Salute Mentale – REMS.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con sufficiente anticipo.

Tale domanda va inoltrata nel sito aziendale, ovvero sul sito internet: https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it

Per gli avvisi completi clicca qui (57 posti) e qui (11 posti).