Il giovane è stato raggiunto e soccorso

esc Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel pomeriggio di sabato 12 febbraio per un disperso lungo il Sentiero 334, Le Tese di Pimonte (NA).

Si trattava di un ragazzo partito da S. Michele di Vico Equense (NA) in direzione Pimonte che aveva smarrito il sentiero.

Raggiunto telefonicamente dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è apparso molto spaventato dichiarando di non essere ferito, ma di trovarsi in una zona impervia da cui non riusciva a spostarsi senza rischi. E’ comunque riuscito a fornire la sua posizione e pertanto le squadre sono immediatamente partite verso il punto indicato, percorrendo la vecchia strada che da Castellammare conduce al belvedere, passando per il Quisisana.

Il giovane è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania intorno alle 19.00, è stato rassicurato e, dopo averne accertate le condizioni sanitarie, è stato ricondotto sul sentiero verso San Michele del Faito, sempre scortato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Vico Equense (NA).