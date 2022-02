Due persone colpite. Sono già in corso le indagini dei Carabinieri

Due persone attinte in strada da colpi d’arma da fuoco a San Martino Valle Caudina (AV). E’ accaduto poco fa in via San Martino Vescovo.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino.

Indagini in corso.