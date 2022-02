Decisione a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali sui dodici assegnati all'ente

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Prefettura di Avellino.

“Con provvedimento in data odierna, il Prefetto ha sospeso il consiglio comunale di Gesualdo, nominando la Dott.ssa Franca Fico, Vice Prefetto Vicario, commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali sui dodici assegnati all’ente“.