Giovedì 10 febbraio l’appuntamento con le riflessioni del Vescovo

Avellino – Torna l’appuntamento con Note per l’Anima. Giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 19.00, presso l’auditorium «Vincenzo Vitale» di piazza Castello, le riflessioni del vescovo di Avellino incroceranno un programma musicale ispirato ai “Versi di danza”.

La rassegna, giunta alla quarta edizione, nasce dalla volontà di Monsignor Arturo Aiello di utilizzare la musica come mezzo per invitare alla riflessione e riscoprire i sensi interiori.

Domenico Luciano (sassofoni) ed Eugenio Catone (pianoforte) eseguiranno brani di Astor Piazzolla (Ave Maria, Violentango, Oblivion), Dmitrij Sostakovic (Romance, Adagio), Petro Iturralde (Suite Hellenique, Pequena Czarda), Sergej Rachmaninov e Roberto Molinelli. Il Duo Agorà nasce nel 2008 con l’obiettivo di esplorare nuovi repertori, partendo dalla condivisione dello spazio sonoro urbano e dal messaggio sensoriale che i linguaggi della nuova musica apportano alla società moderna. Definiti dalla critica due coraggiosi pionieri e virtuosi d’eccezione, sono in grado di muoversi con un affiatamento musicale perfetto nel repertorio moderno e contemporaneo.

“La musica è uno degli strumenti migliori per accompagnare la riflessione– affermano Achille Mottola e Maria Gabriella Della Sala, rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio Cimarosa di Avellino – e ancora una volta siamo grati a Monsignor Aiello per l’opportunità che offre, regalandoci il piacere di riscoprire i sensi interiori in un tempo dove si esalta solo l’effimero”.

L’ingresso all’auditorium è consentito nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19.