Dall'Italia 71mila adesioni alla proposta di legge

“Oltre un milione e duecentomila cittadini europei ha sottoscritto la campagna Stop Finning – Stop the Trade, il cui obiettivo è mettere fine al prelievo e al commercio di pinne di squalo in Ue. Una proposta di legge di iniziativa popolare europea che è stata promossa dalle associazioni animaliste e, nel nostro Paese, anche da Piu’ Europa. Siamo contenti di aver contribuito alle 71mila adesioni che sono giunte dall’Italia“.

Lo dichiarano Manuela Zambrano e Bruno Gambardella, rispettivamente della segreteria e della direzione nazionale di +Europa. “Abbiamo condiviso la campagna nel merito e nel metodo. La mobilitazione di tante persone che hanno inteso chiedere alla Commissione Europea leggi davvero efficaci per la protezione degli squali ha avvicinato i cittadini alle istituzioni continentali, con una significativa partecipazione che lascia ben sperare anche per iniziative future – proseguono gli esponenti di +Europa -. La pesca di oltre 70 milioni di squali, ai quali vengono tagliate le pinne che finiscono sulle tavole dei paesi orientali, ha delle grosse conseguenze sulla biodiversità marina. Questi animali vengono rigettati vivi in mare, condannati così ad una lenta e sofferente morte“.

“Ora – concludono -, grazie alla mobilitazione del mondo animalista e di tanti cittadini, possiamo chiedere con grande forza alla Commissione Europea di bloccare importazione, esportazione e transito delle pinne e salvaguardare il delicato ecosistema degli oceani“.