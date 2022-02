“Germogli di luce”, la mostra internazionale d’arte contemporanea a Villa Amendola

Oggi l'inaugurazione della mostra organizzata dall’Associazione Art'Europa d’intesa con la Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Avellino

Avellino – Villa Amendola, ancora una volta, apre le porte all’arte e alla cultura. Stavolta, lo fa ospitando “Germogli di luce”, un evento internazionale di arte contemporanea che, fino al 30 Aprile, accoglierà le opere di pittura, fotografia, ceramica e poesia visiva di artisti provenienti da tutto il mondo.

Si è tenuta proprio oggi l’inaugurazione della mostra organizzata dall’Associazione Art’Europa di Avellino d’intesa con la Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Avellino.

Una compagine di opere variegate ma tutte accomunate da un unico filo conduttore: l’intento di esprimere un messaggio di rigenerazione proprio attraverso l’arte.

«Questa mostra nasce con l’intenzione di comunicare la rinascita attraverso un’esposizione di circa 150 opere tra pittura, ceramica e una sezione dedicata anche al Natale che comunque rappresenta sempre la rinascita. Le opere appartengono ad artisti nazionali ma anche internazionali come ad esempio Shafik che proviene dall’Egitto, altri personaggi statunitensi e altri ancora provenienti da varie regioni d’Italia che hanno manifestato la loro grande gioia di ricominciare dopo questo periodo di stasi. Abbiamo trovato in questa occasione lo spunto giusto per dare un segnale positivo di ripresa» ha spiegato Carmen Delle Donne che ha curato l’allestimento della mostra.

Non poteva mancare all’evento inaugurale il direttore artistico, il maestro Enzo Angiuoni, presidente dell’associazione Art Europa: «Un risvolto internazionale che noi di Art’Europa da alcuni anni presentiamo in varie città d’Italia compreso, in modo particolare, il nostro capoluogo regionale, Napoli. Villa Amendola è un nuovo splendido spazio che alcuni, anche avellinesi, non conoscono, comprese le bellissime grotte dove il caro collega Rubicco ha fatto una gran bella mostra di scultura e opere su vetro».

Anche Luciana Mascia, corrispondente per Art’Europa di Napoli ha mostrato grande entusiasmo per un evento così importante di carattere internazionale: «Vorrei mettere in risalto soprattutto il titolo “germogli di luce” che ci apre ad una nuova visione finalmente di ripresa. Questa mostra è cominciata prima di Natale con i presepi che sono rimasti ancora in esposizione però siamo riusciti finalmente, con tutte le chiusure e le difficoltà che ci sono state, a incontrarci tutti per inaugurarla».

Grande partecipazione anche da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ha voluto esaltare la bellezza e lo splendore di Villa Amendola: «Questo è un bel luogo storico, molto affascinante e suggestivo che abbiamo voluto riconsegnare alla città. Lo abbiamo fatto valorizzando la cultura; puntiamo molto su questo settore, sugli autori e gli artisti locali e abbiamo voluto offrir loro non solo una chance ma anche una location che fosse suggestiva, prestigiosa e fruibile dalla città e dall’intero hinterland e mi sembra, vista anche la qualità delle opere, che chiunque volesse con piacere venire a visitare questa mostra non rimarrebbe deluso».