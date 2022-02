I Comitati territoriali della Croce Rossa registreranno direttamente gli esiti dei tamponi rapidi in piattaforma

Dal primo febbraio, il personale sanitario della Croce Rossa effettuerà i test antigenici rapidi che saranno registrati direttamente sulla piattaforma regionale ECOVID.

La Regione Campania ha infatti condiviso con favore la disponibilità, manifestata dal Presidente Regionale CRI Stefano Tangredi, di supportare gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attraverso l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e caricamento dei relativi esiti sulla piattaforma regionale.

In Campania, dunque, la Croce Rossa Italiana rafforza il suo impegno in favore della comunità ed a sostegno delle Istituzioni, offrendo un’ulteriore attività nella lotta contro il Coronavirus.

I Comitati Territoriali CRI della Campania effettueranno attività di screening con caricamento degli esiti sulla piattaforma informatica, mettendo a disposizione strutture proprie e figure professionali sanitarie disponibili tra i propri Volontari.

“L’attività di screening gratuito sul territorio campano, grazie all’impegno dei volontari della CRI, è fondamentale nella lotta contro il Covid-19. Aumentare i controlli, infatti, è la vera arma nei confronti dell’epidemia, per andare verso una prudente ma continua normalizzazione ed evitando che si possano determinare ulteriori impedimenti sia personali che lavorativi. Questo ulteriore servizio messo in campo grazie alla collaborazione con la Regione Campania, alla quale ci siamo affiancati sin dall’inizio nella lotta alla pandemia, – ha dichiarato Stefano Tangredi, Presidente della Croce Rossa della Campania – rappresenta uno strumento indispensabile per rassicurare sempre più i cittadini campani e maggiormente il più vulnerabili e fragili. Una comunità più assistita nel quotidiano nella lotta al virus permetterà alla nostra popolazione maggiore mobilità, continuità nel proprio lavoro e minori disagi familiari”.

Di seguito i Comitati CRI abilitati all’utilizzo della piattaforma:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Agropoli E Del Cilento – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Alto Casertano e Matesino – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Aurunco – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Casal di Principe – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Capaccio – Paestum – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Cava De’ Tirreni – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Frattamaggiore – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Giffoni Valle Piana – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Maddaloni – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli Nord – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli Sud – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Pompei – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Portici – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di San Lorenzello – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Maria Capua Vetere – Curti – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Sapri – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Sarno – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre – ODV

Croce Rossa Italiana – Comitato di Vairano – ODV.