Presso la sala “Blu” del Carcere Borbonico

Avellino – Giovedì 3 febbraio alle ore 11.00, nella sala “Blu” del Carcere Borbonico con accesso in via Dalmazia ad Avellino il Comitato Promotore per il riconoscimento “Nocciola d’Irpinia IGP”, rappresentato dal presidente Carlo Mazza e sostenuta dalle associazioni Cia, Confcooperative, Confagricoltura e Acliterra e dall’Ordine degli Agronomi di Avellino presenterà la documentazione realizzata per il riconoscimento della “Nocciola d’Irpinia IGP” il cui processo di riconoscimento ha visto il contributo Tecnico-Scientifico del Prof. Giuseppe Celano per l’Università degli Studi di Salerno e della Dott.ssa Maria Grazia Volpe per l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione Consiglio Nazionale delle Ricerche – Avellino.

Nell’ambito del momento pubblico sarà presentato il disciplinare di produzione “Nocciola d’Irpinia IGP” realizzata a supporto dell’istituzione del marchio IGP. Daranno, inoltre, il loro contributo rappresentanze delle forze sociali e politiche coinvolte nel processo di valorizzazione.