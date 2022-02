I tifosi potranno godere di tutti i contenuti premium, tra cui tutte le partite di Serie C

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Eleven Sports.

“Eleven Sports è sempre più attenta alle esigenze dei propri utenti e oltre ad arricchire di settimana in settimana il proprio palinsesto di eventi grazie a nuove acquisizioni, in vista di un imperdibile finale di stagione , rilancia la propria offerta commerciale.

Dal 1° febbraio 2022 i tifosi potranno godere di tutti i contenuti premium di ELEVEN, tra cui tutte le partite di Serie C, Eurolega, Eurocup, qualificazione ai mondiali di basket 2023 e il meglio della Jupiler Pro League, a soli €24,99 per accedere all’offerta stagionale valida fino al 30 Giugno .

Un’occasione imperdibile per accedere a tutti gli eventi live della piattaforma oltre alla ricca offerta di contenuti extra on demand esclusivi.

Tra le grandi novità della stagione incluse nell’offerta premium spiccano i grandi eventi di basket come Eurolega, Eurocup e le qualificazioni ai mondiali FIBA 2023, oltre alla Jupiler Pro League (il massimo campionato di calcio belga). A ciò si aggiungono le rinnovate partnership con la Lega Pro per la trasmissione in live streaming di tutte le partite del campionato di Serie C, con la Federazione Pallamano per Serie A maschile e femminile, Champions League e Bundesliga, con la Federazione Nuoto con il massimo campionato serie A sia maschile sia femminile, il CIV (campionato Italiano Velocità 2 ruote) e a molti altri contenuti ed eventi che entreranno a far parte del palinsesto nel corso della stagione.

Tutti gli appassionati di sport potranno abbonarsi direttamente dal sito elevensports.com e poi fruire dei contenuti attraverso il dispositivo preferito: desktop, dispositivi mobili, smart tv, Chromecast, Amazon Firesticktv e app scaricabili dagli store“.