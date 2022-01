Il Comune di Solofra, rende noto che:

Oggi, In data 27 gennaio 2022, “Giorno della memoria”, ha ricevuto la Medaglia d’Onore Art.1, commi 1271-1276 della legge n.296/2006, dal Presidente della Repubblica, il nostro concittadino Salvatore Mongiello.

A ricevere la medaglia, dal Sindaco Michele Vignola, i familiari dell’insignito.

La medaglia d’onore è un’importante riconoscimento ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti.

Salvatore Mongillo, nato a Solofra il 04/02/1911, è stato Guardia alla Frontiera nel Secondo Conflitto Mondiale, catturato sul fronte Macedone a Tetovo, internato in Stalag X B per poi essere impiegato d’apprima in uno zuccherificio poi in un polverificio.

E’ stato liberato nell’Aprile del 1945 dalle truppe statunitensi, per ritornare a casa il 26 Agosto 1945.