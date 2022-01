Sant’Angelo dei Lombardi – Celebrazione per la Giornata della Memoria

Contro ogni muro, filo spinato e simbolo di divisione

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite nota, comunica che:

Celebrare la Memoria significa ricostruire un memoriale, ripercorrere tappe, rilegare ricordi per poter ricostruire un fatto, affinché nulla, assolutamente nulla venga dimenticato.

Ogni fase segua l’altra.

Perché così come il bene genera bene, anche il male ha una sua liturgia.

Affinché nulla possa essere rimosso di quegli anni per l’umanità!

Affinché la memoria del male di cui siamo stati capaci ci insegni ad essere e restare vigili nelle nostre azioni, ci orienti a seminare e generare gentilezza ed accoglienza.

Contro ogni muro, filo spinato e simbolo di divisione.