«In questi anni difficili di pandemia e scoramento, è doveroso soffermarsi un minuto per ricordare e celebrare la Giornata della Memoria: la data del 27 gennaio è un monito per tutti i popoli sui pericoli causati dall’odio, dal fanatismo e dal pregiudizio. Episodi di violenza che ancora oggi coinvolgono giovani studenti italiani di origine ebraica, devono farci riflettere sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sull’educazione dei nostri figli. Mai più Shoah, mai più razzismo!»

Anche l’assessore Lia Vitale ha voluto esprimere la sua, aggiungendo:

«Oggi, nell’anniversario della Giornata della Memoria, è ancora più importante e fondamentale il ruolo della Scuola e della Cultura per educare i nostri giovani a non dimenticare: senza la memoria, non può esserci la consapevolezza degli errori e della violenza che hanno segnato la Storia umana. Oggi più che mai, quindi, promuoviamo una riflessione collettiva al fine di mantenere viva la consapevolezza dei crimini del passato per impedire che si ripetano nel futuro.»