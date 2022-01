I lavori inizieranno lunedì 31 e dureranno 48 giorni

La società autostradale ANAS S.p.A comunica che a partire da lunedi 31/01/2022 è previsto l’inizio dei lavori di adeguamento della galleria Monte Pergola.

Per l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura della canna in direzione Avellino in orario notturno dalle 21:00 alle 5:00, per una durata di 48 gg.

La chiusura sarà preceduta dall’emissione di apposita ordinanza, con indicazione dei percorsi alternativi.