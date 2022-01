Da febbraio si regolarizzeranno i servizi in presenza

Il Comune di Ariano Irpino, tramite avviso, rende noto che:

Da diversi giorni il Centro InformaGiovani è nuovamente attivo ad Ariano Irpino.

Tuttavia, nel frattempo, si comunica che è possibile usufruire dei suoi servizi in modalità online. Entro il mese di febbraio è previsto il regolare inizio delle attività in presenza, presso la sede in Via Tribunali/Piazza Garibaldi.

Il Centro InformaGiovani si rivolge a giovani tra i 15 e i 35 anni. L’obiettivo è raccogliere e divulgare informazioni, in modo da favorire l’assunzione di scelte autonome e consapevoli e la partecipazione attiva alla vita sociale.

I primi servizi già attivi:

Sportello CCC Candidatura Curriculum Colloquio: inviare il curriculum e si proporranno consigli di miglioramento.

Servizio informativo su domanda: le/gli utenti hanno la possibilità di parlare delle proprie esigenze e porre concrete domande riguardo a: formazione, lavoro, cultura, sport, tempo libero. Si risponderà direttamente o attivando una ricerca mirata.

Servizio annunci: raccolta e pubblicazione di offerte di lavoro e corsi di formazione sempre aggiornata.

Il Team di lavoro di Ambiente Salute Lavoro, l’associazione a cui è stato affidato in gestione il Centro, è disponibile online nei seguenti orari:

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30

Per maggiori informazioni contattare infogiovaniariano@gmail.com o seguire la pagina Facebook InformaGiovani Ariano Irpino