A fare la macabra scoperta i Vigili del Fuoco di Avellino

Durante la mattinata, la squadra del distaccamento di Grottaminarda dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta a Taurasi, in via Concezione, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini.

Una volta entrati nell’abitazione, purtroppo, l’anziano di 91 anni, il quale viveva da solo, è stato rinvenuto privo di vita.