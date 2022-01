Solofra (Av) – Avverte malore in casa, i Vigili del Fuoco soccorrono un 80enne

L'anziano è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti per essere trasportato in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, la squadra del distaccamento di Montella dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuta a Solofra, in via Maffei, per soccorrere un uomo di 80 anni, solo in casa, il quale aveva avvertito un malore.

Dopo essere entrati nell’abitazione, ed aver prestato le prime cure, l’anziano è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti per essere trasportato in ospedale.