I premi riconoscono il successo degli artisti che hanno raggiunto un pubblico al di fuori dei rispettivi paesi

I vincitori dei premi Music Moves Europe sono stati annunciati la notte scorsa durante la cerimonia di premiazione Music Meets Europe, organizzata nell’ambito del Festival ESNS di Groningen, nei Paesi Bassi. Una giuria internazionale di esperti dell’industria musicale ha selezionato i vincitori da una rosa di 15 candidati, che si sono esibiti online di fronte a un pubblico internazionale. I premi riconoscono il successo degli artisti che hanno raggiunto un pubblico al di fuori dei rispettivi paesi.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, si è congratulata con tutti i candidati e ha sottolineato: “I premi Music Moves Europe mettono in risalto la ricchezza e la diversità della musica europea. Celebrando la musica europea di oggi e di domani, non solo sosteniamo una scena musicale dinamica, ma in particolare aiutiamo i giovani artisti europei a intraprendere una carriera internazionale in un momento in cui sono fortemente colpiti dalla pandemia. Concentrarsi sui giovani e sulle loro esigenze è proprio ciò che intende fare l’Anno europeo della gioventù che celebriamo nel 2022.”

Il gran premio della giuria 2022 è stato assegnato alla belga Meskerem Mees. Gli altri vincitori sono: Blanks (Paesi Bassi), Denise Chaila (Irlanda), Дeva (Ungheria), Mezerg (Francia) e Alina Pash (Ukraina). Oltre a questi sei premi, fan di tutto il mondo hanno potuto votare online per l’artista preferito. Quest’anno il vincitore del premio del pubblico è Ladaniva (Armenia).

Il premio europeo per la musica pop e contemporanea è cofinanziato dal programma Europa creativa. Ogni vincitore riceve 10 000 € e il vincitore del gran premio della giuria riceve anche un buono viaggio verde del valore di 5 000 €. Il vincitore del premio del pubblico riceve 5 000 €. I premi si inseriscono nel quadro più ampio di Music Moves Europe a sostegno dell’industria musicale.