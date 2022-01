Montella – Contributi per i morosi incolpevoli

I beneficiari sono coloro che hanno avuto una riduzione del reddito

Il Comune di Montella, tramite avviso, comunica che:

Si rende noto che è indetta una procedura a sportello per la concessione di contributi economici agli inquilini morosi incolpevoli, cioè a coloro che sono destinatari di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per l’anno 2021.