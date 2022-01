Appuntamento per sabato 22 gennaio alle ore 17:00

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Bar “Caffeoveggenza”.

“Nuovo appuntamento con l’arte nella kermesse “aperitivo con l’artista” sabato 22 gennaio alle ore 17,00 ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192. Nella kermesse a cura di Maurizio Caso Panza esporrà l’artista figurativa Rosanna Avenia, già presidente dell’associazione culturale ‘Artimedede’ in cui si formano giovani talenti dell’arte a Benevento, e con numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Il suo fare arte prende vita dall’impulso di esprimere opere di grande intensità, di cogliere il momento unico che consente al mondo di accorgersi che talune espressioni valgono un’esistenza e da essa, quindi, determinare la nascita di riflessioni e momenti dove l’energia parimenti sofferta, esprime colori. Le opere in mostra vogliono rappresentare “Intense Espressioni” a significare che le nostre ESPRESSIONI sono la manifestazione della nostra profonda interiorità.

Le opere verranno esposte per 21 giorni e saranno visitabili in orari continuati dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Da non perdere assolutamente anche perché le citate opere si contrappongono a quelle esposte presso la galleria del Bar Caffeoveggenza dagli artisti: “Alfredo Verdile, Daria Bollo, Emilio Bilotta, da Elbegzaya Kalthar e da Enrique Ringa”. La kermesse di “aperitivo con l’artista” nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere l’arte in maniera semplice, rendendola fruibile a chiunque nei punti di aggregazione così da contribuire ad un nuovo rapporto con le opere d’arte“.