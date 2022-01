Già operativo il nuovo sportello che, per cominciare, supporterà i giovani nella compilazione della domanda per il Servizio Civile

Avellino - Questa mattina, presso il Comune, è stato presentato il nuovo sportello delle politiche giovanili, installato al secondo piano di Palazzo Città con tanto di personale qualificato, spazi adibiti e un totem digitale. Così, il Comune di Avellino apre le porte ai ragazzi e, più in generale, a tutta la comunità.

Per iniziare, lo sportello giovani sarà un fondamentale punto di riferimento per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda per il Servizio Civile Universale e che, grazie a questo nuovo strumento, potranno godere di pronta assistenza e ausilio nella compilazione dell’istanza e per ogni altro tipo di informazione. Una valida opportunità per i giovani che potranno, in tal modo, contribuire al buon funzionamento della macchina amministrativa e allo sviluppo della Città.

«Lo sportello è un luogo innovativo e anche tecnologico che sarà disponibile per la cittadinanza tutto l’anno attraverso supporto, orientamento e informazione – ha dichiarato Stefano Luongo, Assessore agli Eventi, alle Politiche Giovanili e al Patrimonio – Ci auguriamo che sia, dopo la pandemia, anche elemento di interazione tra i giovani e l’amministrazione tramite i computer che abbiamo acquistato e grazie al personale qualificato. Successivamente presenteremo i servizi a cui potranno accedere principalmente i giovani ma anche i cittadini in generale, durante l’anno in materia di politiche giovanili, ma anche riguardo sport, eventi e altro».

«Lo sportello è già attivo dalle 10 alle 13 tutti i giorni, a partire dal servizio civile – ha continuato l’Assessore – Il comune di Avellino, infatti, dopo diversi anni ha ripristinato il Servizio Civile Universale, con una collaborazione proficua con l’Associazione Nuova Dimensione, favorendo la partecipazione di un numero importante di volontari nel nostro Ente ma anche in strutture come l’Eliseo , il Casino del Principe, il Teatro Gesualdo. Il 26 scade la domanda. Riteniamo che ciò sia uno strumento per avvicinare i giovani alla vita amministrativa, con una partecipazione diretta, data anche la carenza del personale in questo ente. E’ necessario avere risorse fresche per poter apportare all’Amministrazione dei risultati importanti, entro la fine di questo mandato».