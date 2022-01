Vitale: "La diversità antropologica non deve mai diventare diversità sociale o economica"

Avellino - Il gruppo sportivo per Atleti tipo e non vedenti “Nuova realtà Campana” di Avellino ha organizzato la 3ª e 4ª giornata del campionato nazionale di torball serie A.

Le gare della FISPIC (Federazione Italiana sport Paralimpico per Ipovedenti e ciechi), che si terranno Sabato 22 gennaio alle ore 14:30 e domenica 23 gennaio alle ore 08:15, avranno luogo nella la palestra scolastica del liceo Virgilio Marone, gentilmente concessa dalla dirigente scolastica Dott.ssa Lucia Forino per accogliere l’evento sportivo Paralimpico.

Saranno due giornate interamente dedicate al torball, una delle 8 discipline sportive della FISPIC, cui parteciperanno circa 60 Atleti provenienti da varie parti d’Italia, tra cui troviamo, oltre all’Avellino, il Colosimo Napoli, la Reggina (RC), l’Olimpic Paideia Sporting (CB) e due compagini Siciliane, l’Augusta e il Fucà Enna.

Stamattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso l’Hotel De La Ville di Avellino.

«Abbiamo ripreso le attività agonistiche paralimpiche con il campionato nazionale di Serie A anche in questa situazione pandemica - ha dichiarato Giuseppe Vitale, capitano della squadra avellinese – Difenderemo la massima serie. Il valore delle attività paralimpiche è nel linguaggio universale dello sport: la diversità antropologica non deve mai diventare diversità sociale o economica. Mi aspetto di mettere un po’ di luce nel buio della disinformazione e ciò è evidente anche nella pandemia. La conoscenza della disabilità è lasciata a pregiudizi. Occorre un canale comunicativo e ringraziamo il Publio Virgilio Marone, che darà maggior risalto a quello che è il concetto di scuola educativa».

Fondamentale il contributo della dirigente del liceo Virgilio Marone, Dott.ssa Lucia Forino che ha concesso l’uso della palestra scolastica per accogliere un evento così importante: «Ospitare un torneo di torball ci dà l‘opportunità di sottolineare con i nostri studenti quanto lo sport sia uno strumento importante per il benessere psicofisico per superare difficoltà, integrare ed includere ma soprattuto per ristabilire l’aspetto relazionale - ha spiegato la dirigente - La scuola ha il dovere di colmare i gap e di partecipare ad un’azione educativa e formativa di integrazione. Sostituire all’ostacolo le possibilità è compito di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni».

Presente all’incontro di presentazione anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: «Grandi sfide da combattere e vincere insieme a questi coraggiosi amici con l’aiuto importante della scuola. Noi dobbiamo essere un esempio e sono convinto che la mia comunità saprà ancora una volta essere all’altezza del ruolo».



Il Primo Cittadino ha, inoltre, colto l’occasione per sottolineare l’estrema necessità di adeguare le strutture sportive alle persone diversamente abili garantendo ampia inclusione e partecipazione a tutti indifferentemente: «Stiamo facendo un grande lavoro sulle strutture sportive, operando una vera e propria rivoluzione. Abbiamo ottenuto il finanziamento per il Campo Coni, è stato consegnato il progetto esecutivo cantierabile così da poterlo appaltare, c’è il finanziamento per il campo sportivo di Borgo Ferrovia, parteciperemo ad un altro bando per la ricostruzione di una palestra scolastica e serve collaborazione. Tra predissesto e covid abbiamo riscontrato molte difficoltà ma l’impegno resta valido» – ha concluso Festa.