Luogosano (Av) – In fiamme un furgone in transito

L'incendio, spento dai Vigili del Fuoco, ha interessato la parte anteriore del veicolo

Intorno alle ore 16:00 di oggi, 18 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Luogosano, in via Pesano Di Sotto, per un incendio che ha riguardato in furgone in transito.

Le fiamme, che sono state circoscritte nella parte anteriore, sono state spente evitando che si propagassero al resto del veicolo.

Alla guida del mezzo, un ragazzo originario di Montesarchio, il quale, oltre un comprensibile spavento, non ha subito conseguenze.