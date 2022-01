Secondo la Commissione Europea, ciò sarebbe possibile grazie ad una maggiore cooperazione transnazionale

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Commissione Europea.

“Oggi più che mai la società europea ha bisogno del contributo delle università e degli altri istituti di istruzione superiore. L’Europa deve affrontare sfide importanti, tra cui i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e l’invecchiamento della popolazione, proprio in un momento in cui è colpita dalla più grande crisi sanitaria mondiale degli ultimi cento anni e dalle sue ricadute economiche. Le università e l’intero settore dell’istruzione superiore si trovano in una posizione unica, al crocevia tra istruzione, ricerca e innovazione, per plasmare economie sostenibili e resilienti e rendere l’Unione europea più verde, inclusiva e digitale.

Le due nuove iniziative adottate oggi, una strategia europea per le università e una proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio su costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore, sosterranno le università in questo sforzo.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: ”Università europee di eccellenza e inclusive sono una condizione e un fondamento dello stile di vita europeo. Favoriscono società aperte, democratiche ed eque come pure una crescita sostenuta, l’imprenditorialità, l’integrazione e l’occupazione. Con le nostre proposte odierne intendiamo portare la cooperazione transnazionale nel campo dell’istruzione superiore a un nuovo livello. Valori condivisi, una maggiore mobilità, una portata più ampia e sinergie per dare alla nostra istruzione superiore una dimensione realmente europea.”

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Le proposte adottate oggi andranno a vantaggio dell’intero settore dell’istruzione superiore, in particolare dei nostri studenti, i quali hanno bisogno di campus transnazionali moderni che rendano facilmente accessibile la mobilità all’estero per consentire percorsi di studio ed esperienze realmente europei. Siamo pronti a unire le forze con gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore di tutta Europa. Insieme possiamo avvicinare l’istruzione, la ricerca e l’innovazione al servizio della società. Le alleanze delle università europee stanno aprendo la strada: entro la metà del 2024 il bilancio dell’UE sosterrà fino a 60 alleanze delle università europee, con oltre 500 università di tutta Europa.”

La strategia europea per le università:

L’Europa ospita quasi 5 000 istituti di istruzione superiore, 17,5 milioni di studenti nell’istruzione terziaria, 1,35 milioni di docenti nell’istruzione terziaria e 1,17 milioni di ricercatori. Questa strategia intende sostenere tutte le università europee e permettere loro di adattarsi all’evoluzione delle condizioni, di prosperare e di contribuire alla resilienza e alla ripresa dell’Europa. Essa propone una serie di azioni importanti volte a sostenere le università europee nella realizzazione di quattro obiettivi:

rafforzare la dimensione europea dell’istruzione superiore e della ricerca;

consolidare il ruolo delle università quali centri di riferimento dello stile di vita europeo mediante azioni di sostegno incentrate sulle carriere in ambito accademico e nel settore della ricerca, sulla qualità e sulla pertinenza per competenze adeguate alle esigenze future, sulla diversità, sull’inclusione, sulle pratiche democratiche, sui diritti fondamentali e sui valori accademici;

dare alle università gli strumenti per diventare agenti fondamentali di cambiamento nella duplice transizione verde e digitale;

rafforzare le università quali motori del ruolo e della leadership dell’UE a livello mondiale.

Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore

La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio intende consentire una cooperazione più stretta e approfondita fra gli istituti europei di istruzione superiore e agevolare l’attuazione di attività e programmi transnazionali congiunti nel campo dell’istruzione, che prevedano la messa in comune di capacità e risorse o il conferimento di diplomi comuni. Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure e a creare le condizioni adeguate a livello nazionale per permettere tale cooperazione transnazionale più stretta e sostenibile come pure un’attuazione più efficace di attività congiunte nei settori dell’istruzione e della ricerca e degli strumenti dello spazio europeo dell’istruzione superiore (Bologna). La proposta faciliterà il flusso di conoscenze e creerà un legame più stretto tra istruzione, ricerca e comunità industriali innovative. L’obiettivo è specialmente quello di sostenere l’offerta di opportunità di apprendimento permanente di qualità elevata per tutti, con particolare attenzione alle abilità e alle competenze maggiormente richieste per far fronte alle attuali esigenze dell’economia e della società.

Realizzare gli obiettivi: quattro iniziative faro.

La dimensione europea dell’istruzione superiore e della ricerca sarà rafforzata da quattro iniziative faro entro la metà del 2024:

arrivare a 60 Università europee, coinvolgendo oltre 500 istituti di istruzione superiore, entro la metà del 2024, con un bilancio indicativo Erasmus+ pari a 1,1 miliardi di € per il periodo 2021-2027. L’obiettivo è sviluppare e stabilire una cooperazione strutturale, sostenibile e sistemica comune a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione, istituendo campus interuniversitari europei in cui studenti, personale e ricercatori di tutte le parti d’Europa possano beneficiare agevolmente della mobilità e creare nuove conoscenze insieme, in una prospettiva che superi i confini tra paesi e discipline;

lavorare all’elaborazione di uno statuto giuridico per le alleanze degli istituti di istruzione superiore che consenta a tali istituti di mettere in comune le loro risorse e capacità e i loro punti di forza, con un progetto pilota Erasmus+ a partire dal 2022;

lavorare alla creazione di un diploma europeo comune per riconoscere il valore delle esperienze transnazionali nel titolo di istruzione superiore conseguito dagli studenti e ridurre la burocrazia per la realizzazione di programmi comuni;

potenziare l’iniziativa relativa alla carta europea dello studente con l’introduzione di un identificativo univoco di studente europeo disponibile per tutti gli studenti in mobilità nel 2022 e per tutti gli studenti delle università d’Europa entro la metà del 2024, al fine di agevolare la mobilità a tutti i livelli.

Prossime tappe

Il coordinamento degli sforzi tra l’UE, gli Stati membri, le regioni, la società civile e il settore dell’istruzione superiore è fondamentale per concretizzare la strategia europea per le università. La Commissione invita il Consiglio, gli Stati membri e le università a discutere di questa agenda strategica e a collaborare per preparare le università alle esigenze future.

La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio “Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore” sarà discussa con gli Stati membri. Quando la raccomandazione sarà stata adottata dal Consiglio, la Commissione sosterrà gli Stati membri e le parti interessate nella sua attuazione.

Contesto:

La Commissione ha annunciato l’intenzione di dare inizio allo sviluppo congiunto di un programma di trasformazione per l’istruzione superiore nella comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 e nella comunicazione su un nuovo Spazio europeo della ricerca. Nelle conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca, adottate il 1º dicembre 2020, si sottolinea “come occorra sviluppare sinergie e interconnessioni più forti tra il SER, il SEIS e gli elementi dello spazio europeo dell’istruzione connessi all’istruzione superiore”. Nella risoluzione del 26 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), il Consiglio ha inserito la definizione di un’agenda per la trasformazione dell’istruzione superiore tra le azioni concrete nell’area prioritaria dell’istruzione superiore.

L’agenda politica del SER allegata alle conclusioni del Consiglio sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca, adottate il 26 novembre 2021, sostiene azioni pertinenti per le università, compresa un’azione specifica volta a dotare gli istituti di istruzione superiore dei mezzi necessari per svilupparsi in linea con il SER e in sinergia con lo spazio europeo dell’istruzione.

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione della Commissione su una strategia europea per le università

Proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio “Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore”

Comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025

Comunicazione “Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione” ”.