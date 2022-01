Attività scaturita da uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio

I servizi di osservazione e controllo hanno permesso di rilevare la presenza, di numerosi rifiuti indifferenziati, in evidente stato di abbandono e consistenti quantitativi di materiali di vario genere, probabilmente accumulati nel tempo, indistintamente depositati un area di un comune della provincia di Avellino.

Le attività di ricognizione hanno portato al rilevamento di una consistente ed eterogenea massa di rifiuti, cumuli di cartone e plastica, materiali ingombranti quali mobili rotti, e frigoriferi.

Appare ormai sempre più determinante la costante presenza sul territorio delle Gadit_odv sez. Avellino , al fine di monitorare il contesto sociale, e reprimere le più diverse condotte illecite che come in questo caso, possono sfociare anche in attività pregiudizievoli per l’ambiente, la cui tutela, per la fondamentale importanza genericamente riconosciuta, è attribuita a chiunque svolga funzioni di polizia giudiziaria. Evidenziando che queste condotte, illecite creano numerosi danni sia all’ ambiente che all’ economia dei comuni ,responsabili solo di essere i rappresentanti del territorio.

Quando si vedono politiche di riorganizzazione del ciclo del frazionato dei rifiuti domestici, le persone continuano a mettere in campo politiche che non hanno nulla a che vedere con l’essere civile, mettendosi in situazioni che possono avere anche riscontri penali, quando i rifiuti vengono ritirati quotidianamente nei pressi del portone di casa. Il presidente provinciale del Gadit sez. Avellino AP, ringrazia i propri volontari per quotidianamente dedicano tempo e risolse alla missione della stessa Gadit, non facendo mancare la presenza sul territorio.