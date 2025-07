Approvate le richieste per 18,3 miliardi e 48,7 milioni, ora si attende la decisione finale

La Commissione europea ha approvato le valutazioni preliminari positive della terza richiesta di pagamento di Malta per 48,7 milioni di € e della settima richiesta di pagamento dell’Italia per 18,3 miliardi di € nell’ambito di NextGenerationEU.

Malta ha presentato la sua richiesta il 12 dicembre 2024 e la Commissione ha confermato il completamento soddisfacente di 24 traguardi e obiettivi. Riforme e investimenti fondamentali sono in corso in settori quali l’azione per il clima, la digitalizzazione, l’assistenza sanitaria e le pensioni.

La richiesta di pagamento dell’Italia, presentata il 30 dicembre 2024, è stata approvata a seguito del positivo completamento di 56 traguardi e obiettivi. Le riforme e gli investimenti riguardano settori chiave quali la giustizia, la concorrenza, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rifiuti, la cibersicurezza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la povertà energetica, i trasporti sostenibili e l’agricoltura.

La Commissione ha inviato entrambe le valutazioni preliminari al comitato economico e finanziario, che dispone di quattro settimane per formulare il suo parere. I pagamenti possono essere effettuati una volta ricevuto il parere e adottata una decisione di pagamento da parte della Commissione.

Il piano per la ripresa e la resilienza di Malta è sostenuto da 328,2 milioni di € in sovvenzioni, mentre il piano dell’Italia è finanziato da 71,8 miliardi di € in sovvenzioni e 122,6 miliardi di € in prestiti.

Questi investimenti mirano a favorire la crescita sostenibile e a rafforzare i servizi pubblici nei due paesi.

Maggiori informazioni sulla valutazione preliminare positiva per Malta e l’Italia sono disponibili online.