Montella – Contributi TARI

Il Comune di Montella, tramite avviso, rende noto che:

L’Amministrazione comunale ha previsto l’erogazione di contributi TARI a favore delle attività economiche che abbiano subito una chiusura/limitazione della propria attività (individuate attraverso i codici ATECO) ed una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria (autocertificata), nella misura del 50% dell’importo dovuto per Tari per il periodo 2019-2021 e comunque non oltre € 500 per ogni attività, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo un elenco delle domande redatto seguendo l’ordine cronologico di protocollazione.

La domanda per avere tale contributo va inviata entro e non oltre il 18 febbraio 2022, ore 12.00, utilizzando il modulo scaricabile sul sito del comune.