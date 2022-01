Tutti i tamponi effettuati hanno avuto esito negativo

Il sindaco del Comune di Fontanarosa, tramite avviso, rende noto che:

Si comunica che Sabato 15 gennaio è stato effettuato lo screening con tampone antigenico per Covid 19 agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Fontanarosa. Allo screening tutti i tamponi effettuati hanno avuto esito negativo, solo un tampone è risultato dubbio, ma è risultato successivamente negativo al tampone molecolare. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in modo gratuito, animati da senso civico e di responsabilità hanno partecipato attivamente e reso possibile l’esecuzione materiale e manuale dello screening. Ringrazio la Scuola, il Preside e i docenti e tutti i genitori che hanno partecipato. Esorto i genitori a vaccinare i propri bambini perché l’unica arma che abbiamo è l’immunizzazione di massa.